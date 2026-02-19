В Ленинском округе предотвращают сход наледи с кровель многоквартирных домов

В подмосковном Ленинском городском округе из-за обильных снегопадов и риска схода наледи управляющая компания «ЖКХ» проводит работы по очистке кровель жилых домов. Под контролем организации находятся 504 здания — работы идут на всех типах крыш, включая плоские, где ранее такие меры не требовались. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Ежедневно наши специалисты проводят инспекции жилых домов — проверяют кровли на наличие снежных масс, наледи, сосулек. Это позволяет оперативно выявлять опасные скопления и планировать работы по их устранению. На плоских крышах скапливается особенно много снега, и при оттепелях это создает риск протечек. Мы работаем и по заявкам жителей, как правило, они часто первыми замечают опасные участки. Каждая заявка — сигнал к действию. Стараемся реагировать максимально быстро, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций», — рассказала заместитель генерального директора УК «ЖКХ» Ирина Герасимова.

Для обеспечения безопасности и эффективности работ на разных объектах применяется комплексный подход. На сложных участках, таких как карнизы и фасады, где невозможно использовать технику, задействованы бригады промышленных альпинистов, которые вручную сбивают наледь и удаляют снежные массы. Для оперативной очистки больших площадей на зданиях низкой и средней этажности используются автовышки.

Мониторинг состояния кровель будет продолжаться до полного завершения зимнего сезона. При сохранении нестабильной погоды работы по очистке могут проводиться многократно на одних и тех же объектах, чтобы не допустить критического нарастания наледи.

Заявки от жителей принимаются круглосуточно по телефону аварийно-диспетчерской службы УК «ЖКХ»: (495) 541-60-10.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.