В Ленинском округе отремонтируют еще один участок теплосети

В подмосковном Ленинском городском округе продолжается масштабная модернизация систем теплоснабжения, запущенная в Московской области по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сейчас подрядная организация приступает к ремонту тепловой сети в Развилке на участке от пересечения Проектируемого проезда № 5544 с Проектируемым проездом № 5541 до дома № 13Б. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«При поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и председателя Московской областной думы Игоря Юрьевича Брынцалова мы продолжаем реализацию самой масштабной программы в стране, охватывающей всю систему жилищно-коммунального хозяйства Ленинского городского округа. В 2024 году мы провели капитальный ремонт трех теплотрасс и строительство одного нового участка. В этом году мы проведем реконструкцию 3 центральных тепловых пунктов в Измайлово, Новодрожжино и на Петровском проезде в Видном. Запланировали также капитальный ремонт 17 теплотрасс различного диаметра, в том числе магистральных сетей, а также строительство участка в 6-м микрорайоне Видного с целью закольцовки. Капитальный ремонт коснется инженерных коммуникаций в поселках Развилка, Горки Ленинские и в центральной части Видного: на улицах Школьная, Советская, Центральная, Лесная, на проспекте Ленинского Комсомола, в Клубном переулке возле Центрального парка. Замене подлежат трубы диаметром от 200 до 400 мм», — рассказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Подлежащий к модернизации участок теплосети в Развилке построен в 1980 году. От жителей Развилки не раз поступали обращения по вопросу замены данного участка. «При подготовке проекта учли все важные факторы: расположение деревьев, детских игровых площадок, мест проведения праздничных мероприятий и другие особенности территории. Мы приложим все усилия, чтобы минимизировать воздействие строительных работ на окружающую среду. Для обеспечения своевременного завершения работ к началу нового отопительного сезона подрядчику поручил запланировать подключение трассы к 1 сентября», — отметил Каторов.

Всего в 2025 году в подмосковном Ленинском городском округе обновят 17 участков теплосетей. Капитальный ремонт коснется инженерных коммуникаций в поселках Развилка, Горки Ленинские и в центральной части Видного: на улицах Школьная, Советская, Центральная, Лесная, на проспекте Ленинского Комсомола, в Клубном переулке возле Центрального парка. Замене подлежат трубы диаметром от 200 до 400 мм. Кроме того, в планах на этот год реконструкция котельной в Суханово 1961 года постройки. Здесь проведут замену всего оборудования, включая котлы, теплообменники горячей воды, насосное и электрическое оборудование, систему химводоподготовки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.