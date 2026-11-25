В Ленинском округе около 460 коммунальщиков и 130 машин убирают снег

Коммунальные и дорожные службы Ленинского округа 25 ноября работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада. С утра к уборке привлекли около 460 работников и 130 единиц спецтехники. Об этом сообщили в МБУ «Благоустройство».

Сильный снегопад в Ленинском округе продолжается со дня 24 ноября. Осадки принес балтийский циклон «Вилка». По прогнозам синоптиков, до вечера 25 ноября может выпасть еще 11 сантиметров снега.

Все коммунальные и дорожные службы округа переведены на усиленный режим работы. С утра снег убирают около 460 работников с помощью 130 единиц специальной техники.

На главной площади Видного возле кинотеатра «Искра» работает трактор с ковшом и щеткой. На Школьной улице задействованы погрузчик и самосвал, еще шесть человек сгребают снег лопатами.

В первую очередь коммунальщики расчищают подходы к школам, детским садам, поликлиникам и больницам, а также остановки.

Автор текста, фото и видео — Полина Абраменко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.