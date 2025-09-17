В Ленинском округе объекты системы теплоснабжения подготовили к запуску

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов проверил ход капитального ремонта тепловых сетей на нескольких участках в Видном и Развилке. В ходе инспекции было отмечено, что подрядная организация демонстрирует высокие темпы работ, а основные объекты уже подготовлены к запуску. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Проведенная модернизация основных участков тепловых сетей в Видном и Развилке улучшит надежность и качество отопления для жителей. Все работы будут завершены в рамках установленных сроков до старта отопительного сезона», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

На текущий момент на Советской улице в городе Видное завершен монтаж трубопровода на участке от дома № 13 до дома № 8: все соединения проверены, осталось установить неподвижные опоры и заизолировать стыки. Высокая готовность и на участке от дома № 28 до № 32. Здесь новая запорная арматура уже смонтирована, теплоснабжение и горячая вода жителям обеспечены в полном объеме. Оставшиеся работы по технологическому присоединению к центральному тепловому пункту № 3 будут выполнены в ближайшее время.

Особое внимание было уделено самому протяженному участку тепловой сети в поселке Развилка, который включает в себя два ключевых отрезка: между домами № 14 и № 9, и от дома № 29 до дома № 1а. Несмотря на меньший диаметр труб, объем работ здесь был значительным. В настоящее время ведется изоляция оставшихся стыков и обратная засыпка траншей. Подрядчик уже приступил к работам по благоустройству территории.

В планах до конца 2027 года — обновление еще трех котельных в Развилке, Измайлово и Суханово, модернизация двадцати ЦТП и обновление тепловой сети в Развилке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.