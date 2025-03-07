В Ленинском округе эвакуировали автомобили, припаркованные с нарушениями

Очередной рейд по выявлению автомобилей, припаркованных в запрещенных местах, провели в поселке Лопатино Ленинского округа. В ходе выездного мероприятия автомобили нарушителей, мешающие проезду спецтехники, были эвакуированы на штрафстоянку, а владельцам назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Мы постоянно производим мониторинг территорий на предмет обнаружения автомобилей, припаркованных под запрещающими знаками, и мешающих работе коммунальной техники, в частности мусоровывозящей. Игнорирование автовладельцами этих знаков влечет за собой эвакуацию их транспортных средств и административную ответственность», — приводятся в сообщении слова заместителя начальника территориального отдела № 3 Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Михаила Коранова.

Он уточнил, что для борьбы с беспорядочной парковкой были разработаны и внедрены проекты организации дорожного движения в зоне жилой застройки Ленинского городского округа. Для обеспечения беспрепятственного доступа спецтехники к мусорным контейнерам предусмотрена установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор». Нарушения в зоне действия этих знаков предварительно фиксируют и составляют протокол об административном правонарушении. Особенно данная работа актуальна для новых крупных микрорайонов с плотной жилой застройкой, каким является ЖК «Государев дом» в Лопатино.

«Это одна из первых локаций муниципалитета, где по просьбам жителей был внедрен проект организации дорожного движения. Но несмотря на это, в данном микрорайоне недобросовестные водители продолжают бросать автомобили прямо у контейнерных площадок, мешая своевременному вывозу мусора. Это приводит к перенакоплению отходов в баках, что вызывает справедливое недовольство жителей», — уточнили в пресс-службе.

Там также добавили, что узнать информацию о местонахождении своей эвакуированной машины собственник может, позвонив по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.