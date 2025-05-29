В лаборатории водоканала округа Чехов установили новый прибор для анализа воды

В лаборатории водоканала МП «ЖКХ Чеховского района» заменили устаревший прибор новым люминисцентно-фотометрическим анализатором жидкости флюорат 02-5М. Высокоточное оборудование предназначено для детального анализа примесей в жидкостях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам директора водоканала Виктора Сурова, на аппарате проводят исследования сточной и питьевой воды, в том числе определяют содержание нефтепродуктов, фенолов, формальдегидов, анионных ПАВ — поверхностно-активных веществ, а также химическое потребление кислорода.

Каждая проба проходит тщательную подготовку, согласно установленной методике выполнения измерений, которая может занимать до 4 часов, после чего концентрация загрязняющих веществ фиксируется на приборе.

Специалисты водоканала уже приступили к эксплуатации нового оборудования для повышения качества водного контроля.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.