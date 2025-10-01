В квартале многодетных Сергиева Посада заканчивается строительство газопровода

С начала сентября в квартале частной жилой застройки на ул. Гайдара в Сергиевом Посаде, где проживают много многодетных семей, ведутся интенсивные работы по строительству распределительного газопровода. Уже проложено около 600 м трубопроводов, и первая очередь должна быть подключена к газораспределительным сетям в октябре, сообщает пресс-служба администрации округа.

Долгожданного события — газификации — жители 22 домохозяйств ожидают с 2023 года.

«Работы выполняются в строгом соответствии с утвержденной дорожной картой. До конца октября планируется завершить первый этап, включая подключение первых потребителей газа. Затем до конца ноября завершится второй этап строительных работ, а заключительный этап начнется в декабре», — сообщил первый заместитель директора, главный инженер филиала «Север» АО «Мособлгаз» Сергей Максименко.

Первым домом, куда проведут газ, станет дом многодетной семьи.

«Все подготовлено: установлены новые батареи, куплено необходимое оборудование. Скоро устроим традиционное мероприятие — пожарим яичницу на новом голубом топливе», — поделился радостью Павел Иванов, отец семейства.

В 2025 году на догазификацию Сергиево-Посадского городского округа запланировано 882 млн рублей. Предстоит построить 119 км сетей, подключить к газу — 2 544 дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тыс. жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030 году нам предстоит газифицировать почти 1 тыс. садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.