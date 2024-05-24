В Кузбассе включат отопление из-за резкого похолодания

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В городе Березовский (Кемеровская область) включат отопление в ряде социальных учреждений. Соответствующее решение принято из-за резкого похолодания, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на исполняющую обязанности главы Березовского горокруга Юлию Апанасенко.

В социальных сетях Апанасенко написала, что отопление подадут в детские сады. Подачу тепла остановят при наступлении теплой погоды, отметили и. о. руководителя округа.

Судя по прогнозу погоды от Gismeteo, в субботу, 25 мая, в Березовском в дневное время ожидается 8 градусов тепла, ночью — 5 градусов.

В кузбасском городе также может пройти дождь, считают синоптики.