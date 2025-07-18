В Курганской области построят КПО мощностью 160 тысяч тонн в год

В Курганской области подписано концессионное соглашение о возведении современного объекта по обращению с отходами. Это первая концессия, оформленная на основании распоряжения Правительства от 20.03.2025 № 649-р, позволяющего 19 регионам без проведения конкурсов заключать договоры с инвесторами для создания мощностей по переработке 5 млн тонн ТКО, сообщает пресс-служба РЭО.

Общий объем инвестиций в проект достигнет 3,9 млрд рублей. Финансирование включает капитальный грант в размере примерно 1,9 млрд рублей. Дополнительно проект может претендовать на субсидию из федерального бюджета в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ № 1222. Отбор заявок осуществляет Минприроды России.

Российский экологический оператор (РЭО) оказал региону методическую и экспертную поддержку при подготовке соглашения, включая финансовый и юридический анализ документов.

«Развитие инфраструктуры — один из важнейших приоритетов реформы обращения с отходами. До 2030 года мы должны запустить еще не менее 400 объектов мощностью 27 миллионов тонн. Комплекс в Курганской области обеспечит сортировку, утилизацию и размещение отходов в одном месте — это именно тот подход, который мы внедряем по всей стране. Подобные проекты позволяют регионам сократить захоронение и повысить уровень обработки ТКО. Мы продолжим поддерживать строительство современных объектов по всей России», — отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Соглашение заключено между правительством области и компанией «МСК-К». В состав комплекса войдут мощности для сортировки 160 тысяч тонн ТКО ежегодно, переработки 48 тысяч тонн методом компостирования, а также производства 16,8 тысячи тонн почвогрунта и 16 тысяч тонн альтернативного топлива. Кроме того, предусмотрена обработка 16 тысяч тонн крупногабаритных отходов.

«Новые объекты — это не просто инфраструктура, это инструмент для формирования экономики замкнутого цикла. Совместно с РЭО Минприроды помогает регионам разрабатывать концессии, просчитывать модели и ускорять реализацию проектов, которые напрямую влияют на экологию и качество жизни», — прокомментировал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Строительство будет вестись в два этапа: мощности по обработке и утилизации должны быть введены к сентябрю 2027 года, а объект размещения — к ноябрю 2029 года.

ППК «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента от 14 января 2019 года. Основная задача РЭО — формирование комплексной системы обращения с ТКО в России. С 2025 года на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология» пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ТКО, сокращение захоронения до 50% и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов в качестве вторичного сырья.