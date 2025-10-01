В Крыму планируют развивать технологии возобновляемых источников электроэнергии

сегодня в 17:13

Министр энергетики России Сергей Цивилев рассказал, что в Крыму и Севастополе намерены активно развивать технологии возобновляемых источников электроэнергии, сообщает «Крым 24» .

«Мы приняли решение, что Крым и Севастополь станут научно-производственной площадкой по возобновляемым источникам электроэнергетики», — отметил он.

На территории полуострова предполагается запустить ветряные и солнечные электростанции. Помимо этого, изучается вопрос об установке систем аккумулирования энергии с общей мощностью 100 МВт, а также возведения гидроаккумулирующей станции.

Цивилев отметил, что реализация данных инициатив позволит проанализировать результативность внедрения инновационных решений и превратить Крым в пилотный регион в сфере возобновляемой энергетики.

Руководитель республики Сергей Аксенов подтвердил значимость реализации этой программы. Он заявил, что данные шаги поспособствуют увеличению энергетических мощностей.

