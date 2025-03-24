В Краснознаменске прошел первый в этом году муниципальный форум «Управдом»

В работе форума приняли участие представители администрации, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, ассоциации председателей советов МКД, министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, общественных организаций, а также члены и активисты домов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Были рассмотрены основные темы:

организация общих собраний собственников в системе «ГИС ЖКХ»;

начисление платы за услугу водоотведения для общедомовых нужд в многоквартирных домах.

Помимо этого, жители традиционно смогли озвучить свои вопросы в сфере содержания домов и благоустройства дворовых территории.

Форумы «Управдом» проводятся в муниципалитетах региона 4 раза в год. Такое взаимодействие жителей и власти давно зарекомендовало себя, как действенный инструмент в решении вопросов сферы ЖКХ и содержания общедомового имущества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.