В Красноярском крае увеличилось число жалоб на состояние контейнерных площадок

Краснодарский край попал в зону риска из-за невыполнения плана по закупке контейнеров для твердых коммунальных отходов (ТКО). Эти данные прозвучали на заседании штаба по организации системы обращения с ТКО, которое прошло на площадке Координационного центра Правительства РФ. Анализ ситуации в сфере обращения с отходами подготовили эксперты Российского экологического оператора.

«Региону стоит обратить особое внимание на ситуацию с содержанием и уборкой контейнерных площадок. Более двух недель Красноярский край находился в лидерах по жалобам граждан на навалы мусора возле контейнерных площадок. В частности, из доклада по обращениям на прошлый штаб в двух районах — Емельяновском и Березовском — был зафиксирован всплеск обращений граждан, до этого речь шла о Советском и Емельяновском. Сейчас мы видим, что проблемы в этих районах устранены, но такие всплески жалоб носят уже системный характер, значит, что говорит об отсутствии налаженного графика оказания услуги населению», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Также в регионе крайне низкие показатели выполнения плана по закупке контейнерных площадок и самих контейнеров на текущий год.

В РЭО добавили, что по площадкам выполнение составляет лишь 4% (35 из 891), по контейнерам — 19% (366 из 1847).

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная миссия — создание в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года на смену завершившемуся нацпроекту «Экология» пришел новый — «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по переходу к экономике замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение захоронения отходов до 50% и переработку не менее 25% отходов производства и потребления во вторичное сырье.