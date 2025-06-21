В Красногорске восстановили подачу горячей воды в ЖК «Аристово-Митино»
Фото - © Администрация городского округа Красногорск
В результате накопившихся долгов красногорской управляющей компании СК «Профи-Строй» перед ресурсоснабжающей организацией, семнадцать многоквартирных домов в деревне Аристово остались без доступа к ресурсам — горячему водоснабжению. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
По поручению Главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова профильный блок жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципалитета при содействии правоохранительных органов округа включился в решение ситуации.
Достигнута договоренность с ресурсоснабжающей организацией, а также выстроен график погашения долгов. Сформированная бригада специалистов «Мособлгаз» выполнила врезки для подачи газа во все многоквартирные дома.
В настоящее время сотрудники территориального отдела Отрадненское проверяют наличие горячего водоснабжения в квартирах жителей жилого комплекса.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.
«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.