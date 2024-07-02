В Красногорске стартовал пилотный проект «Чистая контейнерная площадка»

В городском округе Солнечногорск стартовал пилотный проект «Чистая контейнерная площадка». В рамках еженедельного штаба с главами муниципалитетов Московской области по содержанию территорий под председательством Владислава Мурашова участники обсудили необходимость модернизации контейнерных площадок, подготовку к осенне-зимнему периоду, а также проанализировали работу пилотного проекта. Об этом сообщает прею-служба ведомства.

«Всего в Солнечногорске насчитывается 104 проблемных контейнерных площадки, на которых установлено 353 бака и 68 бункеров. Мы приняли решение запустить работу двух мобильных бригад в составе одного водителя и двух дворников, которые в течение дня на ГАЗели контролируют состояние всех площадок. Для них разработан специальный удобный маршрут и приложение, позволяющее контролировать эту работу. Рассчитываем, подобная практика покажет хороший результат и мы сможем распространить ее в других муниципалитетах», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Алгоритм работы бригады заключается в том, чтобы приехать на каждую проблемную КП в течение дня, сделать фото «до», убрать лежащий на КП мусор в баки, убрать крупногабаритные отходы в бункер, при наличии навала перед баками, обеспечить доступ мусоровоза к ним, подмести мелкий мусор, включая 5 метров от КП, закатить баки в пределы КП, сделать итоговое фото

В ходе совещания Мурашов также отметил, что плюсом такой работы является мобильное приложение, благодаря которому министерство осуществляет контроль подбора отходов непосредственно бригадой и работу по вывозу мусоровозом, а коммунальщики, в свою очередь, могут самостоятельно сделать заявку на ломовоз для вывоза крупногабаритных отходов с контейнерной площадки.

Рабочую группу инструктируют и обучают работе в мобильном приложении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.