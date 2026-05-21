В Красногорске протестировали робота для диагностики теплосетей

В Красногорске при подготовке к отопительному сезону впервые в Подмосковье протестировали отечественную технологию внутритрубной диагностики теплосетей. Роботизированный комплекс обследовал около 500 метров труб и выявил пять скрытых дефектов. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Испытания прошли в период подготовки к новому отопительному сезону. Робот, разработанный российскими инженерами, оснащен видеокамерами и перемещается внутри трубы, выявляя нарушения методом переменного намагничивания. Технология позволяет находить дефекты без масштабных земляных работ.

Главный инженер АО «ТЭК-24» Юрий Григорьев отметил, что предприятие эксплуатирует в Красногорске две котельные и 15 километров сетей, из которых 5 километров — магистральные участки большого диаметра.

«Мы решили применить этот метод, который позволяет, вскрывая небольшие участки, пройти роботом под землей и определить дефекты, критические точки. Это даст возможность летом быстро их отремонтировать и зимой надежно эксплуатировать сети», — пояснил Григорьев.

За три дня специалисты обследовали порядка 500 метров теплосети и обнаружили пять дефектов, которые невозможно было выявить традиционными способами.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул, что по итогам тестирования власти проанализируют результаты и экономическую эффективность технологии и примут решение о ее дальнейшем применении в регионе.

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье ведутся в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев.