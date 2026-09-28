В Красногорске подключили мобильные электростанции после аварии на сетях

Жилой комплекс «Новая Рига» в Красногорске 28 сентября остался без света из-за повреждения на кабельной линии ПАО «Россети Московский регион». Электроснабжение микрорайона запустили от передвижных электростанций, восстановительные работы продолжаются, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Авария на кабельной линии ПАО «Россети Московский регион» в понедельник оставила без электричества объекты на улице Романовской в жилом комплексе «Новая Рига». На территории комплекса установили передвижные электростанции и запустили от них электроснабжение микрорайона.

«Отключение произошло из-за повреждения кабельной линии Россети Московский регион. Все аварийные службы на месте. По территории жилого комплекса расставлены передвижные электростанции», — пояснил начальник территориального отдела Ильинское Руслан Сухов.

По его словам, в первую очередь подключили водозаборный узел, котельную и социальные объекты. Специалисты устраняют причину аварии и восстанавливают штатное электроснабжение.

ПАО «Водоканал» направило в жилой комплекс автоцистерну с питьевой водой. Она находится возле детского сада между домами 7 и 11 на улице Романовской. Администрация округа контролирует ситуацию. Жители могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону +7 (498) 698-50-06.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что „Мособлэнерго“ и „Россети МР“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.