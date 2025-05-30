В Красногорске модернизируют системы водоснабжения и водоотведения

На сегодняшний день в городском округе Красногорск реализуется большая программа модернизации систем водоснабжения, а также ведется реконструкция водозаборных узлов на территории жилого комплекса «Красногорский» и в Ново-Никольском. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительная готовность ВЗУ рядом с Нахабино сегодня составляет 70 процентов, а реализация проекта позволит увеличить производительность до 5,4 тыс. кубометров в сутки.

Также к завершению близится и модернизация ВЗУ №13 в Ново-Никольском, которая повысит производительность до 2,7 тыс. кубометров в сутки.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков отметил, что в течение ближайших лет в округе планируется реализовать мероприятия по обновлению инфраструктуры на ВЗУ №5 в Опалихе, ВЗУ №9 в районе Красногорской больницы, ВЗУ №10 рядом с «Тиги-Кнауф», а также в Нахабино – на ул. Красноармейской и ул. Панфилова.

В общей сложности обновления коснутся свыше 70 тысяч красногорцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.