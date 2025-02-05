В Красноармейске продолжается масштабная модернизация ключевой котельной

Котельная № 1 в Красноармейске — главный источник тепла и горячей воды для 107 жилых домов и 21 социального объекта, реализует масштабную программу модернизации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Котельная обеспечивает теплом всю жилую часть города через сеть протяженностью почти 25 километров. Ее пять котлов имеют общую мощность 55,6 Гкал/час.

Объект посетили депутат Госдумы Сергей Пахомов и глава Пушкинского Максим Красноцветов, чтобы оценить работу котельной.

С 2020 года управлением объекта занимается компания «ТеплоВодоСнабжение» (ТВС), которая стала единой теплоснабжающей организацией в городе. Ее специалисты сразу приступили к обновлению сильно изношенной системы. Уже в 2021 году был установлен новый котел, в 2022 году отремонтирован котел № 2, а недавно завершился ремонт котла № 1. На текущий год запланирована модернизация третьего котла. Также в графике замены — трубопроводы.

«Эти меры уже дают осязаемый результат: количество аварий существенно сократилось, что заметно повышает надёжность теплоснабжения для жителей и социальных объектов города», — отметил глава Пушкинского Максим Красноцветов.

«Хороший пример. Некоторым компаниям, которые работают в регионе, можно было взять опыт ТВС в Красноармейске, на заметку», — поделился Сергей Пахомов.

Такой системный подход и своевременные инвестиции в инфраструктуру демонстрируют, как шаг за шагом можно решать накопленные проблемы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.