В Краскове модернизируют ВЗУ и увеличивают число скважин

Модернизацию водозаборного узла №22 завершают в поселке Красково городского округа Люберцы. После обновления вдвое увеличено число артезианских скважин и мощность объекта, что улучшит качество воды для более чем 8 тыс. жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Люберцы продолжают модернизацию объектов водоснабжения. Работы на ВЗУ №22 в Краскове подходят к завершению. Программа реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Вдвое увеличили количество артезианских скважин, резервуар чистой воды — с 500 до 900 кубометров, установили дополнительные фильтры обезжелезивания, повысили производительность с 1500 до 2700 кубометров в сутки», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Летом «Люберецкий водоканал» заменит 550 метров сети холодного водоснабжения на улице Лорха. Работы проведут у домов №2, 5, 5А, 6, 7, 7Б, 8, 9, 10, 11 и 13.

Кроме того, «Люберецкая теплосеть» капитально отремонтирует сети горячего водоснабжения у домов №15, 15/2, 17 и 21 на той же улице. Это позволит полностью решить проблему качества воды в микрорайоне.

За последние 10 лет в округе обновили 10 водозаборных узлов. В ближайшие пять лет планируют реконструировать еще 12 объектов в Дзержинском, Краскове, Мотякове, Малаховке, Марусине и других населенных пунктах. В результате качество воды улучшится более чем для 274 тыс. жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.