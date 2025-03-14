В Котельниках выполнены ремонтные работы на коллекторе

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев совместно с заместителями главы Алексеем Левшиным и Иваном Жарковым, а также начальником управления ЖКИ Ларисой Визаулиной проверил выполнение работ на канализационном коллекторе в микрорайоне Ковровый, сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день аварийный участок протяженностью 105 метров полностью восстановлен, также отремонтированы три канализационных колодца. Коллектор уже запущен в работу по штатной схеме. Дорожное полотно в зоне разлива канализационных стоков промыто и приведено в порядок, работы по благоустройству территории продолжаются.

В зоне действия данного коллектора находятся многоквартирные жилые дома и социально значимые объекты в микрорайонах Силикат, Южный, Белая Дача и на 2-м Покровском проезде — это около 33 тысяч жителей.

Ранее произошло повреждение коллектора, вследствие которого разлились канализационные стоки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.