В Котельниках провели уборку мемориала «Журавли»

В городском округе Котельники активно продолжается комплекс работ по летнему содержанию общественных территорий. Сегодня работы прошли у мемориального комплекса «Журавли» в микрорайоне Белая Дача — одном из самых значимых и символичных мест для жителей городского округа. Этот мемориал, посвященный памяти павших героев, ежегодно становится центром торжественных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сначала специалисты вручную очистили всю прилегающую территорию, затем каждый элемент мемориала был аккуратно промыт специальным мыльным раствором, что позволило бережно удалить загрязнения и пыль, не повредив при этом материалы памятника. Завершающим этапом стала тщательная обработка всех поверхностей мощной струей воды с использованием профессиональной моечной техники.

На прошлой неделе аналогичные работы уже проводились в микрорайоне Силикат, где были приведены в порядок территории вокруг памятников «Танк «Мать — Родина» и «Обелиск Славы».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.