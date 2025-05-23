В Котельниках прошел форум «Управдом»

В ходе мероприятия были обсуждены работы по благоустройству, выполняемые в мкр. Силикат в 2025 году. Так, например, комплексное благоустройство по адресам: мкр. Силикат д. 22,23,24,25, мкр. Силикат д. 21, д. 20, д. 3, д. 5. Также поговорили о ремонте автомобильной дороги мкр. Силикат д. 19 — д. 27, а также благоустройство территории пруда вблизи мкр. Силикат д. 26.

«В Котельниках проводится комплексное благоустройство дворовых территорий. В рамках работ предусмотрено: полная замена асфальтового покрытия на внутридворовых проездах и тротуарах; замена бортовых камней и устройство занижений для маломобильных граждан; высадка кустарников; установка новых скамеек и урн», — следует из сообщения.

В этом году комплексное благоустройство пройдет по следующим адресам: ул. Карьерная, д. 18, мкр. Силикат, д. 22, 23, 24, 25, мкр. Силикат, д. 27, мкр. Силикат, д. 3, 5, 20, 21, мкр. Южный, д. 1, 3а, 3б, 4, 5а, 5б, 6, 7а, 7б.

Адресный перечень сформирован по итогам голосования жителей на портале «Добродел». Обновление дворов проводится поэтапно и будет завершено до 1 июля.

Помимо этого, на форуме напомнили, что в Подмосковье стартовал пилотный проект по введению электронного Единого платежного документа ЖКУ на региональном портале Госуслуг. Министерство жилищного-коммунального хозяйства Московской области запустило пилотный проект, который позволит собственникам получать платежные документы в электронном виде на региональном портале Госуслуг.

«Совместно с Мингосуправления региона мы запустили проект, цель которого — упростить процесс обращения с платежными документами. Онлайн ЕПД — это понятно и прозрачно, так как все данные проверены и синхронизированы с Госуслугами. Сервисом смогут воспользоваться более 2 млн. жителей. Он доступен для двух категорий плательщиков — собственники и наниматели по договору соцнайма. При этом, если пользователь передумал получать платежку электронно, всегда можно вернуться к классическому варианту», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Изменить формат получения квитанции вновь можно ежемесячно с 1 по 19 число включительно.

Отметим, что если вы являетесь собственником квартиры, но не сообщили об этом в «МосОблЕИРЦ», для получения электронной квитанции необходимо это сделать до 19 числа месяца включительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.