В Котельниках планируют провести капремонт участков теплосетей в 2025 году

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Котельники.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капремонту участков тепловых сетей в городском округе Котельники Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей от к.1308/10 до ТК-3 в г. о. Котельники (в т. ч. ПИР)».

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.