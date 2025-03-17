В Котельниках обсудили проведение собраний собственников через ГИС ЖКХ

30-й форум «Управдом» прошел 13 марта в городском округе Котельники. Основной темой обсуждения стала организация общих собраний собственников помещений в формате заочного голосования с использованием системы ГИС ЖКХ, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Заместитель начальника управления ЖКИ Анна Головнина разъяснила преимущества электронного формата и ответила на вопросы участников, касающиеся технических аспектов системы.

В мероприятии приняли участие представители администрации, управляющих компаний и общественных организаций, включая заместителя главы городского округа Котельники Алексея Левшина и руководителя отделения Ассоциации председателей советов МКД МО в городском округе Котельники Римму Ибрагимову. Вопросы присутствующих касались удобства системы для граждан, не пользующихся интернетом, и других практических моментов.

Также к форуму присоединились начальник управления ЖКИ Лариса Визаулина, заместитель начальника управления ЖКИ Анна Головнина, заместитель начальника Территориального отделения № 3 Юг ГУСТ Московской области Иван Кузнецов; заместитель начальника Территориального отделения № 3 Юг ГУСТ Московской области — Федор Миронов, аедущий специалист территориального управления Котельники ООО «МосОблЕИРЦ» Галина Махрова, генеральный директор ООО «Новые Котельники Сервис» Виктор Терещенко, заместитель гендиректора ООО «ЭК Акварель» Валентина Ефимова, заместитель главного инженера МУЖКП «Котельники» Игорь Чурмеев, а также заместитель руководителя отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов МО в городском округе Котельники Эльмира Шульга.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.