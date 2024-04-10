В Котельниках обновят теплосети для 78 многоквартирных домов

В Котельниках капитально отремонтируют тепловые сети, снабжающие теплом 78 домов, следует из объявленного конкурса комитета по конкурентной политике Московской области.

В документе указано, что ремонту участков тепловых сетей запланирован в районе Дзержинского шоссе.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме.

Тепловая сеть предназначена для теплоснабжения 78 МКД с общим количеством жителей более 21 500 чел и 6 объектов социальной сферы. Общая протяженность тепловой сети: 540 пм.

Работы финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Котельники. Работы планируется завершить в сентябре 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.

