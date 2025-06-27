В Котельниках идет активная работа по подготовке жилого фонда к осенне-зимнему периоду. На сегодняшний день из 193 многоквартирных домов полностью готовы к отопительному сезону 75, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев совместно с коллегами проверил готовность многоквартирного дома № 6 корпус 1, расположенного по адресу: 2-й Покровский проезд.

Здесь в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду был выполнен значительный объём работ по обеспечению бесперебойного функционирования всех инженерных систем здания. В индивидуальном тепловом пункте и насосной станции холодного водоснабжения произведена замена манометров, а также выполнена очистка и промывка фильтров. Особое внимание было уделено системе отопления: проведена ревизия кранов на стояках отопления, промыт теплообменник и вся отопительная система дома, выполнена опрессовка трубопроводов для проверки их герметичности.

На сегодняшний день данный МКД к предстоящему осенне-зимнему периоду практически готов. Все системы функционируют в штатном режиме, остались небольшие работы, которые будут проведены во время планового отключения ГВС. Также в ближайшее время планируется выполнение текущего ремонта в местах общего пользования, что станет завершающим этапом подготовки жилого фонда к зимнему сезону.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.