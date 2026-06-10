В Королеве запустили котельную №2 после профилактики

Котельная №2 в микрорайоне Юбилейный Королева возобновила работу после плановой профилактики, которая проходила со 2 по 8 июня. Объект обеспечивает теплом более 20 тысяч жителей, около 60 домов и пять социальных учреждений, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

Профилактические работы на котельных Подмосковья стартовали в конце мая по утвержденному графику. Одной из первых их завершила котельная №2 в Королеве. За неделю специалисты провели диагностику оборудования, промыли теплообменники, выполнили ревизию насосов и проверили торцевые уплотнения.

«Мы также провели гидравлические испытания участка тепловой магистрали от котельной до дома на Панина, 9. После снижения давления до рабочего уровня 6,4 обнаружили повреждение на трубопроводе отопления диаметром 150 мм. Бригада приступила к его устранению. После завершения работ испытания проведем повторно, чтобы убедиться в надежности трубы к началу отопительного сезона», — пояснил главный инженер АО «Теплосеть» города Королев Алексей Камышников.

Всего в Московской области работают 2 343 котельные. Плановую профилактику уже завершили 204 объекта, еще 373 находятся в работе. Параллельно в регионе продолжается модернизация теплоснабжения: с 2023 по 2025 годы построили и отремонтировали 594 котельные и блочно-модульные котельные, а также обновили 723 км тепловых сетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.