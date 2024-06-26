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В Королеве заменят свыше 1,8 тыс светильников наружного освещения в 2024 году

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по замене неэнергоэффективных светильников наружного освещения на территории муниципальных образований Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Выполнение работ планируется завершить в 2024 г. Заменят 1 809 светильников», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Королев.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.