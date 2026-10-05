В Королеве за месяц устранили 172 засора в канализации

Аварийные бригады АО «Водоканал» устранили 172 засора на городских сетях водоотведения в Королеве за сентябрь 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

АО «Водоканал» подвело итоги работы за сентябрь: аварийные бригады устранили 172 засора в канализационной системе. Работы прошли в разных микрорайонах Королева.

В Юбилейном бригады работали на улицах К. Д. Трофимова, А. И. Тихомировой, Героев Курсантов, Лесной, Школьной и других. В Болшеве засоры устраняли на улицах Комитетский Лес, Водопроводной, Тарасовской и прилегающих территориях. В центральной части города работы велись на проспектах Королева и Космонавтов, Октябрьском бульваре, улице 50-летия ВЛКСМ и других улицах.

Одна из основных причин сбоев в работе канализации — попадание бытового мусора, не предназначенного для утилизации через сантехнику. Специалисты АО «Водоканал» напомнили, что в канализацию категорически запрещено сбрасывать пластиковые бутылки и упаковку, ткани, жиры и остатки пищи, лекарственные препараты, остатки строительных материалов, наполнители для туалетов домашних животных и предметы личной гигиены, включая влажные салфетки и пеленки.

Заявки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства принимают в единой диспетчерской службе по телефону +7 (499) 929-99-99.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.