Фестиваль «Сильные фигуры» завершил сезон в Дмитрове

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» завершил сезон 2026 года турнирами на поле Dmitrov Golf Resort в Дмитрове, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В заключительном турнире фестиваля «Сильные фигуры» 2026 года по гольфу с учетом гандикапа победили Дмитрий Козаченко и Анна Журавлева — 59 ударов. Вторыми стали Алексей Морозов и Сергей Самарин — 61 удар, третьими — Николай и Ирина Юденковы — 62.

В керлингольфе выиграла команда организатора фестиваля Евгения Ковтуна с волейболистками «Заречья-Одинцово» Эвой Павлович-Мори и Еленой Младенович. Последний удар Младенович принес команде золото. Серебро завоевали президент федерации гольфа Московской области Валерий Гаврилов, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Лебедева и генеральный менеджер женской сборной России по волейболу Дмитрий Багрей. Бронзу получила команда президента федерации керлинга Москвы Алексея Морозова с олимпийскими чемпионами Максимом Опалевым (гребля на байдарках и каноэ) и Ольгой Никитиной (фехтование).

«Сезон завершился на отличной ноте: и погода порадовала, и атмосфера была по-настоящему праздничной. Год получился насыщенным и ярким, я полностью доволен тем, как прошел фестиваль», — отметил председатель оргкомитета, заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

Жуков также отметил ежегодный рост числа участников. Вечернюю программу посетили актеры Эммануил Виторган, Леонид Каневский и Елена Захарова, пианистка Басиния Шульман, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев и другие гости.

Фестиваль проходит в России ежегодно с 2019 года. В течение года проводят турниры по гольфу, керлингольфу, теннису, бильярду, тэг-регби, шахматам и шашкам. Мероприятие прошло в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.