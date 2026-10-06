Дмитрий Губерниев пожелал здоровья госпитализированной Татьяне Тарасовой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил надежду на выздоровление Татьяны Тарасовой и ее возвращение к тренерской работе, сообщает Общественная Служба Новостей .

Татьяна Тарасова попала в больницу в понедельник, 5 октября. По данным на 6 октября, врачи пока не могут стабилизировать ее состояние.

Губерниев рассказал, что не знает подробностей о здоровье тренера, но верит, что врачи смогут ей помочь. Он продолжает следить за ситуацией.

«Мне пока мало что известно, но я хочу верить, что все завершится благополучно и Татьяна Анатольевна вернется на свое привычное тренерское место и продолжит создавать для нас новых звезд спорта. Желаю ей крепкого здоровья», — сказал Губерниев.

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