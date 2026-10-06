Юрист посоветовал покупателям жилья выбрать вторичный рынок

По данным на 1 сентября, один из девелоперов строит с опозданием 1,6 миллиона квадратных метров. Толмачев рассказал о рисках для покупателей при возможном банкротстве застройщика.

«Правовая проблема заключается в том, что как только будет объявлено банкротство (ред. — одного из девелоперов) согласно нашему законодательству о банкротстве, в течение трех лет до момента этого банкротства все сделки будут аннулированы. То есть, если вы три года назад подписали договор с этой компанией, а ее сегодня обанкротили, вашу сделку аннулируют. Вот в чем проблема для наших граждан. Если вы хотите хоть что-то сохранить и потом не быть должным банку, лучше сегодня переуступите эту самую недостроенную квартиру, потому что вы ее не дождетесь», — заявил Александр Толмачев.

Юрист предположил, что отсрочку по уплате штрафов для застройщиков за срыв сроков и нарушения в строительстве не отменят. Поэтому он предложил рассмотреть вторичный рынок.

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