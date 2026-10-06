Тепло приходит в Химки: как запускают отопление в многоквартирные дома

В Химках началась подача отопления в многоквартирные дома. «ТСК Мосэнерго» подает тепло не только в социальные объекты, но и в жилые дома, а также в промышленные предприятия. Управляющие компании поэтапно открывают задвижки, контролируя процесс и своевременно «развоздушивая» системы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

«Дали отопление. Все отлично, замечательно. Очень тепло и уютно. Сейчас температура в квартире — 24 градуса, и тепло стабильно держится», — поделился житель Химок Петр Забронин.

По словам Алексея Ветошко, заместителя директора управляющей компании в Химках, инженерные службы ведут постоянный контроль за запуском систем.

«„ТСК Мосэнерго“ подает тепло не только в соцобъекты, но и в дома. Наши инженерные службы следят за тем, чтобы своевременно проводилось развоздушивание систем», — сказал Ветошко.

За пуском тепла стоит масштабная подготовка, которая велась все лето. В перечень работ вошли гидравлические испытания, промывка систем, замена запорной арматуры, а также модернизация центральных тепловых пунктов и установка новой автоматики. Эти меры призваны обеспечить равномерное распределение тепла и повысить надежность системы в течение всего отопительного сезона.

Процесс подачи тепла продолжается: в одних домах батареи уже теплые, в других еще слышно шипение в трубах — это нормальная часть поэтапного запуска. Специалисты продолжают отслеживать параметры и оперативно корректировать работу сетей.

Куда обращаться при возникновении вопросов:

ТСК «Мосэнерго»: +7 (495) 225‑14‑33, доб. 2.

Управляющая компания многоквартирного дома.

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