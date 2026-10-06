РИАМО вошло в шорт-лист Национальной премии «Люди слова»

Национальная премия «Дзена» «Люди слова» — это профессиональная награда. Она награждает лучшие СМИ, бренды и команды, создающие медиапроекты, которые ведут свои каналы в «Дзене» с аудиторией от 10 тысяч подписчиков и имеют метку А+ в канале. Премия была впервые проведена в прошлом году.

Победителей объявят 3 декабря на торжественной церемонии в Московском театре мюзикла. В этот день также вручат специальную награду «Человек слова», которую получит автор, внесший заметный вклад в информационную повестку страны.

Во втором сезоне премия расширила границы. Теперь в ней представлены не только СМИ и журналисты, но и бизнес, а также регионы. «Регион года» и «Бизнес года» — новые номинации для участников.

Полный список номинантов можно посмотреть на сайте премии.

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