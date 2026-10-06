Жена пичкала психотропными: композитор остался без квартиры в Москве

Известный пианист и композитор, профессор венесуэльского Национального экспериментального университета искусств (UNEARTE) в Каракасе Игорь Лавров лишился квартиры в Москве стоимостью 50 млн рублей и многомиллионных пенсионных сбережений. Об этом сообщает Mash со ссылкой на дочь музыканта.

81-летний маэстро постоянно проживает в Венесуэле с 1993 года. По утверждению родственников, около девяти лет назад у 51-летней супруги композитора завязались тайные романтические отношения с уроженцем Саратова Михаилом. Его пожилому мужу представляли как обычного знакомого.

Дочь музыканта утверждает, что мачеха систематически давала престарелому супругу сильные препараты, в том числе с аминофенилмасляной кислотой. На фоне их приема музыкант подписал брачный контракт и переоформил всю недвижимость и активы на жену.

Об утрате имущества стало известно после возвращения Лаврова в Россию. Там он был госпитализирован, пока супруга оставалась в Венесуэле.

Проверка показала, что с банковских счетов исчезло около 4 млн рублей пенсионных выплат, а элитные апартаменты на Кожуховской улице перешли в единоличную собственность супруги. Сам композитор заявил, что не отдавал отчета своим действиям из-за таблеток и не помнит юридического оформления отказа от имущества.

Интересы супруги в начавшихся судебных тяжбах представляет тот самый избранник из Саратова, ставший адвокатом. В свою очередь, жена отвергает обвинения, заявляя, что пыталась выйти на связь с супругом, однако дочь намеренно изолирует престарелого отца и не позволяет им поговорить. Сейчас пострадавший маэстро остается под опекой дочери в Москве. Он намерен в судебном порядке добиться аннулирования брачного соглашения.

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