Зарплаты в сфере красоты и фитнеса Петербурга выросли на 8%

По данным hh.ru и «Сферии», за январь–август 2026 года работодатели разместили 4,9 тысячи вакансий — на 16% меньше, чем годом ранее (5,8 тысячи).

Число резюме в сфере красоты по России выросло на 10% за год.

«Рост зарплат на фоне снижения числа вакансий только на первый взгляд выглядит противоречиво. Бизнес может осторожнее подходить к расширению штата и открывать меньше позиций, но при этом дороже оценивать труд специалистов, которых действительно хочет привлечь. Для салона красоты ценность мастера определяется не только его профессиональными навыками, но и клиентской базой, способностью удерживать посетителей и обеспечивать повторные визиты. От этого напрямую зависит выручка бизнеса. Поэтому даже при более сдержанном найме конкуренция за сильных специалистов сохраняется. Федеральная динамика резюме также показывает, что работники стали активнее изучать рынок, и рост зарплатных предложений может дополнительно стимулировать уже занятых мастеров рассматривать переход к другому работодателю», — отметил гендиректор «Сферии» Леонид Рубан.

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