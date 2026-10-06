Суд дал петербурженке 4 года и месяц за сексуальное насилие и вымогательство

Суд приговорил жительницу Петербурга к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима за насильственные действия сексуального характера и вымогательство, сообщает «Бриф24» .

О приговоре рассказала глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. По материалам дела, 41-летняя женщина добивалась интимной близости с 21-летним мужчиной. После отказа она угрожала ему и нанесла пять ударов по телу и в паховую область.

Затем женщина разделась, направила голову потерпевшего к нижней части своего тела и прижала. Происходящее она записала на телефон.

В суде выяснилось, что мужчина рассматривал отношения с ней как возможность получить российское гражданство и деньги. Женщина узнала об этом из его телефона и решила использовать видеозапись для вымогательства 150 тысяч рублей.

Подсудимая утверждала, что партнер сам предложил съемку, а произошедшее называла игрой в доминирование. Суд отверг эту версию и признал ее виновной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.