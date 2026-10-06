В Подмосковье завершили сезон покоса газонов

Коммунальные службы Московской области завершили все запланированные работы по покосу газонов. С мая по октябрь в регионе выполнили более 21 тыс. покосов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С мая по октябрь в Подмосковье выполнили 21 436 покосов: 14 192 — во дворах и 7 244 — в общественных пространствах. Все запланированные мероприятия завершены.

Сезон стрижки газонов начинается весной и продолжается до октября, когда трава активно растет и требует регулярного ухода. В зависимости от местности коммунальные службы используют ручные косилки или навесное оборудование на тракторах МТЗ.

Своевременный покос препятствует размножению вредителей в высокой траве, уменьшает риск аллергических реакций на сорняки и накопление пыли и мусора. Стрижка также снижает риск высыхания и возгорания газона.

«Муниципалитеты ответственны в проведении данного мероприятия, периодичность которого составляет 2 раза в месяц. В то же время частота покоса может быть увеличена до 3 раз во время интенсивного роста травы», — ранее отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.