Петербуржцы рассказали, как школьникам совмещать учебу и спорт

Жители Петербурга в ходе опроса высказались о том, как детям сочетать школьные занятия и спортивные тренировки, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Для начала, конечно, учеба, потому что если не учиться, то и спортивной карьеры не добьешься. То есть это все в совокупности и то, и другое», — сказала пенсионерка Галина.

Инженер Антон подчеркнул, что для ребенка важны и спорт, и учеба. По его мнению, школьникам необходимо совмещать эти занятия, чтобы развиваться как умственно, так и физически.

Ранее «Петербургский дневник» сообщал, какие виды спорта петербуржцы назвали полезными для выживания.

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