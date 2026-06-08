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В Королеве в мае устранили около 240 засоров канализации

Коммунальные службы Королева в мае ликвидировали около 240 засоров в городской канализационной системе в ходе подготовки к летнему сезону. Работы провели специалисты АО «Водоканал», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мае специалисты АО «Водоканал» провели масштабную подготовку городской канализационной сети к летнему периоду. В рамках профилактики они устранили около 240 заиленных подстоев и выполнили очистку проблемных участков.

Несмотря на регулярные работы, основной причиной аварийных засоров остается человеческий фактор. В систему попадает бытовой мусор, который не предназначен для утилизации через канализацию.

В канализацию запрещено сбрасывать ткани и салфетки, жир и пищевые отходы, лекарственные препараты, строительный мусор, наполнители для туалетов домашних животных, а также предметы личной гигиены, включая влажные салфетки.

Регулярная чистка и промывка колодцев позволяют предотвратить образование засоров и обеспечивают бесперебойную работу канализационных сетей города.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.