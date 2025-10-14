В Королеве в 21 многоквартирном доме обновят кровлю в этом году

В этом году в Королеве запланировано обновление кровли в 21 многоквартирном доме. Уже завершены работы по реконструкции кровли в девяти домах, расположенных в микрорайонах Текстильщик и Юбилейный, а также на улицах Аржакова, Калининградской, Пушкина, Толстого, Чайковского и Циолковского, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новая кровля также установлена на пятиэтажке на улице Строителей. Работы по ее реконструкции начались около месяца назад, и сейчас они находятся на завершающем этапе — рабочие демонтировали старое покрытие, утеплили крышу и заканчивают монтаж второго слоя гидроизоляции. Капитальный ремонт планируется завершить уже на этой неделе.

Еще в 12 домах на улицах, Дзержинского, Циолковского, Октябрьская, Горького, Сакко и Ванцетти, Карла Маркса, а также в микрорайонах Первомайский, Юбилейный и Болшево работы пока продолжаются.

Всего в этом году работы по капитальному ремонту проведены или завершаются в более 130 домах Королева. Кроме реконструкции крыш в домах обновляют фасады, подвалы, фундамент и отмостку, лифты, а также внутренние инженерные системы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.