В Королеве установили догбоксы для уборки за питомцами

Несколько лет назад одна из управляющих компаний Королева начала установку специальных догбоксов с бесплатными пакетами для уборки за домашними животными. Проект был направлен на поддержание чистоты на улицах города и формировании ответственного отношения к окружающей среде. Инициативу сотрудников УК быстро оценили владельцы собак, сообщает пресс-служба администрации округа.

Со временем догбоксы стали появляться в различных микрорайонах наукограда рядом с крупными жилыми комплексами. Сегодня по просьбе жителей мкр Первомайский заветный догбокс появился рядом с еще одной многоэтажкой.

«Я живу в этом районе, поэтому для меня важно, чтобы здесь было чисто. Такие пакетики очень удобны и экологичны. Мы с Тучей будем ими пользоваться. Спасибо!» — поделилась Людмила.

Стоит отметить, что догбоксы стали неотъемлемой частью городской инфраструктуры, способствуя созданию комфортной и чистой среды для всех горожан. Этот проект является ярким примером успешного взаимодействия управляющей компании и местных жителей.

Оформить заявку на установку можно круглосуточно через единую диспетчерскую службу по телефону: 8 (499) 929-99-99 или через портал promoydom.ru.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.