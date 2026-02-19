В Королеве техника расчищает улицу Терешковой после бурана

Коммунальные службы Королева 19 февраля расчищают улицу Терешковой и въезд во двор хоровой школы после сильного снегопада и ветра. На борьбу с последствиями циклона вывели около 100 единиц техники.

В Королеве коммунальные службы ликвидируют последствия балканского циклона. На улицы города вышли около 100 тракторов и погрузчиков. В настоящее время техника расчищает въезд с улицы Терешковой во двор хоровой школы. Высота сугробов достигает 2–4 метров.

Работы продолжаются несмотря на мороз и сильный ветер. По словам местных жителей, утром из-за метели во дворах образовались снежные заносы. Житель города Сергей Кузнецов рассказал, что с трудом узнал свой автомобиль после ночного бурана.

«Это был не просто снегопад, а настоящий буран с ветром. Погрузчик собирал снег в кучи и расчищал дорожки во дворе», — поделился Кузнецов.

В первую очередь коммунальные службы приводят в порядок остановочные павильоны, подходы к больницам и поликлиникам, а также территории парков и скверов. Работы планируют продолжать и в ночное время.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.