Работники АО «Водоканал» установили узел холодного водоснабжения на Октябрьском бульваре, 3 в Королеве. Работы выполнили по региональной программе модернизации коммунальной инфраструктуры Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты АО «Водоканал» смонтировали новый узел холодного водоснабжения диаметром 300 мм на Октябрьском бульваре, 3 в Королеве. Работы прошли в рамках региональной программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Московской области.

На площадке работала бригада из восьми человек с двумя единицами спецтехники. Распределительный узел собрали из стальных фасонных частей и оснастили пятью запорно-регулирующими затворами на фланцевых соединениях. С помощью автокрана конструкцию установили в бетонную водопроводную камеру и подключили к действующей магистрали диаметром 300 мм.

Затворы на ответвлениях позволят точно распределять потоки воды и при необходимости оперативно перекрывать отдельные участки трубопровода для ремонта. При этом прекращать подачу воды всем потребителям в зоне обслуживания узла не потребуется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.