«Флора» из Сергиева Посада выиграла серебро и бронзу на турнире по флорболу

Команда «Флора» завоевала медали в двух возрастных группах на открытом турнире по флорболу, который прошел 14 ноября на стадионе «Луч» в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире участвовали команды из Московской и Вологодской областей, а также Брянска. Соревнования прошли в возрастных группах 2013–2014 и 2017–2018 годов рождения.

В младшей группе «Флора» заняла третье место. Золото выиграли «Медведи» из Медвежьих Озер, серебро — «Ястребы» из Вологодской области.

В группе 2013–2014 годов рождения «Флора» стала второй, уступив «Медведям» и опередив «Сокола» из Брянска.

Индивидуальные награды получили спортсменки «Флоры» Елизавета Маслова, Надежда Жила, Анна Романихина и Арина Данилова.

Следующий старт команды запланирован на 20 ноября. «Флора» выступит на открытом турнире по флорболу в Нижнем Новгороде.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.