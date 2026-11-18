Одиннадцатиклассница центра образования № 3 Богородского округа Анна Пискарева прошла отбор во Всероссийской олимпиаде «Иннагрика-2026» для школьников, увлеченных естественными науками. О ее выходе в полуфинал стало известно 17 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Полуфинальные испытания Всероссийской олимпиады «Иннагрика-2026» проходят во Владивостоке, Воронеже, Москве и Саратове. В столице они организованы с 16 по 19 ноября. За выход в финал борются более 400 школьников из разных регионов страны, в том числе Анна Пискарева из центра образования № 3 Богородского округа.

Программа включает образовательные интенсивы, работу в современных лабораториях, общение с экспертами и другими участниками. Школьники смогут развить прикладные навыки, полезные для олимпиад и будущей профессии.

Ключевым испытанием станет защита кейсов перед экспертным жюри, запланированная на 20 ноября. Участникам предстоит продемонстрировать знания, умение ясно излагать мысли, аргументировать свою позицию, предлагать нестандартные решения и работать в команде.

Олимпиада знакомит школьников с реальными исследовательскими задачами, современным оборудованием и междисциплинарными проектами. Участники получают экспертную оценку своих идей и возможность определиться с будущей профессией в биологии, химии, медицине и смежных областях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.