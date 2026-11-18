Жители Ситне-Щелканова и соседних населенных пунктов 16 ноября обсудили коммунальные и социальные вопросы на встрече с представителями власти и профильных организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В выездной администрации участвовали заместители главы округа, депутаты, представители ресурсоснабжающих организаций, полиции и ассоциации ветеранов СВО. Жители обсудили прохождение осенне-зимнего периода, бесперебойное теплоснабжение, содержание дорог, многоквартирных домов и дворов.

Руководитель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Путренко рассказал о поддержке семей погибших, пропавших без вести и действующих бойцов. Родственники обращаются за юридическими консультациями по поиску военнослужащих, правилам сдачи ДНК и увековечению памяти. На встрече поступил вопрос об установке «Парты Героя» в школе в память о погибшем. Семьям разъясняют порядок действий и перечень документов.

Жители Мещерина подняли вопрос о возможном закрытии местной школы и переводе детей в другое учреждение.

«Родители 18 детей обеспокоены слухами о возможном закрытии местной школы, хотя официального решения по этому поводу нет. Мы взяли вопрос на контроль и будем детально разбираться», — сообщила заместитель председателя совета депутатов городского округа Ступино Нина Семенова.

По ее словам, на приеме также помогли с решением проблемы оформления земельного участка. Один из посетителей поблагодарил администрацию за новый спортивный комплекс.

По итогам встречи жители получили разъяснения, а профильные службы — поручения. Вопросы, требующие дополнительной проработки, администрация округа взяла на контроль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.