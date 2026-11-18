Польке после выкидыша выдали труп ребенка и велели хранить его в холодильнике

Районная прокуратура польского города Сувалки инициировала проверку по статье об осквернении человеческих останков после вопиющего случая в местном стационаре. Там потерявшей ребенка женщине при выписке выдали контейнер с плодом и посоветовали поместить его в домашний холодильник, сообщает польское издание Fakt .

О начале следственных действий журналистам рассказал представитель надзорного ведомства. Параллельно разбирательство по обращению пострадавшей жительницы Польши Йоанны Т. запустили уполномоченный по правам пациентов и уполномоченный по правам человека.

По информации СМИ, в июле 2026 года женщину доставили в Воеводскую больницу в Сувалках из-за угрозы прерывания беременности на раннем сроке. Несмотря на усилия врачей, спасти малыша не удалось.

Находясь в подавленном моральном состоянии, пациентка все же оформила отказ от дальнейшей госпитализации и отправилась домой. Там ее ждали старшие дети.

После проведения осмотра лечащий врач подписал выписной лист, а затем медсестра вручила женщине прозрачную емкость с останками плода. На благотворительном портале, через который Йоанна Т. организовала сбор денег на оплату адвокатов, она поделилась деталями произошедшего.

Вместо психологической помощи и сострадания персонал клиники проинструктировал ее забрать тело домой и убрать в обычный холодильник. Пребывая в сильном эмоциональном потрясении, женщина подчинилась указаниям медиков, из-за чего контейнер простоял на полке холодильника все выходные. Лишь когда семья собрала пакет документов для ритуального агентства, выяснилось, что останки следовало транспортировать в похоронную службу напрямую из больницы.

Когда резонансная история попала на страницы прессы, девушка написала заявления в полицию, прокуратуру и аппарат омбудсмена. Администрация лечебного учреждения в ответ на официальные запросы подтвердила, что протокол действий был нарушен.

Омбудсмен по правам пациентов Бартоломей Хмельовец отметил в своих соцсетях, что руководство стационара признало факт «аномалии». Собранные доказательства свидетельствуют об ущемлении прав женщины, которая в такой тяжелый момент должна была получить полную информацию, поддержку и уважительное отношение.

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