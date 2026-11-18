Передвижная выставка «Звуки времени» начала работу 16 ноября в доме культуры «Восток» в поселке Васильчиново Наро-Фоминского округа. Экспозиция останется здесь до 29 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральный дворец культуры «Звезда» подготовил выставку, которая знакомит с предметами конца XIX — начала XX века через фотографии и связанные с ними звуки.

Рядом с экспонатами размещены QR-коды. Отсканировав их, посетители могут услышать стук копыт на мостовой, звук паровоза, работу старинной кофемолки и музыку патефона. Такой формат помогает узнать больше о повседневной жизни прошлого. Выставка рассчитана на любителей истории, школьников и семьи с детьми.

После Васильчинова экспозиция продолжит работу в учреждениях культуры Наро-Фоминского округа. Маршрут выставки: • ДК «Восток», поселок Васильчиново — 16–29 ноября 2026 года; • ДК Таширово — 30 ноября — 13 декабря 2026 года; • ГДК «Созвездие» — 18–31 января 2027 года; • ДК Атепцево — 8–22 февраля 2027 года; • ДК Головково — 9–23 марта 2027 года; • ДК Архангельский — 5–19 апреля 2027 года.

В ДК «Восток» выставка открыта ежедневно с 09:00 до 21:00 по адресу: поселок Васильчиново, улица Восточная, дом 21. Возрастная маркировка — 0+.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.