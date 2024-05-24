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В Королеве с 1 июня начинаются плановые отключения горячей воды

С 1 июня в Королеве, как и во всем Подмосковье, начинаются плановые отключения горячего водоснабжения. Данные меры необходимы для проведения профилактических и ремонтных работ на котельных, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

С графиком планового профилактического отключения горячего водоснабжения в жилом фонде городского округа Королев можно ознакомиться на сайте муниципалитета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.